PSG - Malaise : Le message fort de Pochettino sur le retour de Neymar !

Publié le 10 février 2022 à 14h10 par Th.B. mis à jour le 10 février 2022 à 14h20

Blessé depuis la toute fin du mois de novembre, Neymar se dirige petit à petit vers son retour sur les terrains à quelques jours du choc face au Real Madrid en Ligue des champions. L’occasion pour Mauricio Pochettino de faire un point sur la situation avec le numéro 10 du PSG.

Touché à la cheville en novembre dernier lors de la victoire acquise par le PSG sur la pelouse de l’ASSE (3-1), Neymar n’a toujours pas repris la compétition et a tardé à reprendre l’entraînement collectif. Ces derniers jours, on pouvait apercevoir le Brésilien au Camp des Loges, mais seulement en salle ou lors de séances individuelles avec un préparateur physique. Une situation qui a inquiété alors que le PSG reçoit le Real Madrid mardi prochain pour le compte du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions. Et pour la journaliste Isabela Pagliari, aucun risque ne sera pris par le PSG. « Le PSG ne souhaite pas prendre de risque avec Neymar, ni son staff personnel. La blessure de Neymar était plus grave que celle que l’on pensait » . Voici le message que la journaliste faisait passer sur les ondes d’Europe 1 dernièrement.

« Il a la maturité pour pouvoir gérer ce type de situation »