PSG - Malaise : La guerre entre Navas et Donnarumma ? La réponse !

Publié le 10 février 2022 à 5h30 par T.M.

Bien que Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma doivent faire avec une situation particulière au PSG, la relation serait plutôt bonne entre les deux portiers.

En allant chercher Gianluigi Donnarumma à l’intersaison, le PSG a donné de gros maux de tête à Mauricio Pochettino. En effet, l’Argentin s’est retrouvé avec Keylor Navas et l’Italien pour seulement une place de titulaire. N’ayant pas voulu faire de choix, l’entraîneur du PSG a alors opté pour l’alternance. Cela change donc beaucoup dans les buts parisiens, ce qui n’est pas simple à vivre pour Navas et Donnarumma. Pour autant, ce n’est pas pour cela que les deux coéquipiers sont en guerre.

« Pour moi il n'y a pas de problème »