PSG - Insolite : Ancelotti avait jeté l’éponge pour Verratti…

Publié le 9 février 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’il avait incité Marco Verratti a gommé certains aspects de son jeu dans les zones à danger comme le joueur du PSG l’a lui-même avoué, Carlo Ancelotti avait finalement décidé de laisser couler tant il était impossible de lui faire changer d’avis sur la question de la conservation de balle en défense.

Nommé entraîneur du PSG à la toute fin du mois de décembre 2011, Carlo Ancelotti a pu avoir sous sa houlette un jeune Marco Verratti l’espace d’une saison complète avant sa nomination sur le banc du Real Madrid à l’été 2013. Du haut de ses 20 ans, le milieu de terrain italien était déjà fidèle à lui-même et prenait de gros risques dans la conservation du ballon à l’intérieur de zones dangereuses dans le secteur défensif, à l’instar d’aujourd’hui. Ce qui avait le don d’agacer Carlo Ancelotti qui n’omettait pas de demander à son compatriote de revoir ses choix dans ces cas de figure, en vain, comme Marco Verratti l’a lui-même confié en interview pour L’Équipe .

« Marco, fais ce que tu veux car je sais que c’est ton jeu »