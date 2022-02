Foot - PSG

PSG - Insolite : L’incroyable anecdote de Marco Verratti sur Ancelotti !

Publié le 8 février 2022 à 23h45 par La rédaction

Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs milieux du monde, Marco Verratti n’a pas toujours fait l’unanimité. En témoigne les prémices de sa relation avec Carlo Ancelotti au PSG…

Arrivé en 2012 de Pescara, Marco Verratti était inconnu en France. L’international italien n’avait que 20 ans et il n’a pas mis longtemps à se mettre la Ligue 1 à ses pieds. Par son style très caractéristique, Verratti est rapidement devenu incontournable au PSG. Ce qui n’a pas été facile avec tous ses entraîneurs… Habitué à jouer dans des petits espaces et à prendre des risques démesurés dans la relance, Marco Verratti a parfois vu son jeu être remis en question, par Carlo Ancelotti notamment…

« Tu ne changeras jamais »