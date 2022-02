Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo adresse un tacle à Mauricio Pochettino !

Publié le 8 février 2022 à 0h45 par A.D.

Ce dimanche soir, le PSG a surclassé le LOSC à l'extérieur. Malgré tout, Daniel Riolo ne donne aucun crédit à Mauricio Pochettino pour cette large victoire parisienne.

Ce dimanche soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse du LOSC. Et les hommes de Mauricio Pochettino n'ont pas tremblé, loin de là. A quelques jours du choc face au Real Madrid, le PSG n'a laissé aucune chance au LOSC. Grâce à un doublé de Danilo Pereira et à des réalisations de Presnel Kimpembe, Lionel Messi et de Kylian Mbappé, les Parisiens l'ont emporté 1-5 à l'extérieur. Malgré tout, Mauricio Pochettino n'aurait eu aucune influence dans cette partie à en croire Daniel Riolo.

«Il n’y a rien de tactique avec Pochettino, on pourrait mettre n’importe qui»