PSG - Malaise : Pochettino a enfin trouvé la recette pour Lionel Messi !

Publié le 7 février 2022 à 15h30 par G.d.S.S.

En difficulté dans le jeu depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Lionel Messi a évolué dimanche soir face au LOSC dans une position de meneur de jeu axial qui semble clairement le mettre à son avantage. Et la solution semble donc toute trouvée pour exploiter au mieux ses qualités…

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a réalisé plusieurs opérations colossales sur le marché des transferts pour renforcer le PSG, mais la plus spectaculaire et la plus historique n’est autre que l’arrivée de Lionel Messi. Attiré libre après avoir réalisé que le FC Barcelone n’avait pas les moyens financiers de lui proposer un nouveau contrat, l’attaquant argentin est donc l’une des nouvelles têtes de gondole du projet QSI sur le plan marketing. Mais dans le domaine sportif, Messi peine encore à afficher un rendement similaire à celui de son époque barcelonaise et ne comptait qu’un seul but en Ligue 1 avant le déplacement du PSG sur la pelouse du LOSC dimanche soir. Une affiche qui a peut-être tout changé pour Messi.

La bonne formule avec Messi dans l’axe