Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’aveu de Pochettino sur l’adaptation de Lionel Messi !

Publié le 7 février 2022 à 8h45 par Th.B.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino peut témoigner d’un lent, mais efficace retour en force de Lionel Messi après avoir contracté le Covid-19 pendant les fêtes de fin d’année. Et pour le technicien argentin, il ne manquait que du temps pour que son compatriote prenne ses marques au Paris Saint-Germain.

Auteur de débuts poussifs au PSG lors de ses six premiers mois, ne parvenant à ne trouver le chemin des filets en Ligue 1 qu’à une seule reprise en novembre dernier face au FC Nantes, Lionel Messi semble bien mieux depuis le début de l’année 2022 qui a pourtant mal débuté pour le septuple Ballon d’or, touché par le variant Delta du Covid-19. Lors de ses trois dernières sorties avec le PSG, 30 minutes face au Stade de Reims, l’intégralité du 1/8ème de finale de Coupe de France face à l’OGC Nice lundi dernier et donc la totalité de la victoire acquise en terres lilloises dimanche soir face au LOSC (5-1), Lionel Messi commence à trouver ses marques au PSG et a réalisé l’une de ses prestations les plus abouties sous la tunique parisienne à Villeneuve-d’Ascq avec un but et une passe décisive sans oublier le poteau trouvé sur une de ses tentatives sur coup franc. De quoi permettre à l’entraîneur du PSG, à savoir Mauricio Pochettino, de livrer un message positif sur l’adaptation de Lionel Messi au Paris Saint-Germain qui commence à clairement se faire sentir.

« Il avait besoin de temps »