Mercato - PSG : Le Qatar a encore un espoir pour Lionel Messi…

Publié le 7 février 2022 à 5h30 par T.M.

Alors que les rumeurs se multiplient concernant l’avenir de Lionel Messi, le PSG aurait encore des raisons d’y croire. Explications.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a réalisé le gros coup d’accueillir Lionel Messi, qui était libre suite à son départ du FC Barcelone. Toutefois, après avoir passé 21 ans en Catalogne, l’Argentin a du mal à passer à autre chose. Dans la capitale française, le septuple Ballon d’Or apparait plus en difficulté que jamais. Une situation qui n’échappe à personne en Espagne, où les rumeurs se multiplient à propos de l’avenir de Messi. Et ce dimanche, c’est Marca qui a expliqué que le joueur du PSG pourrait s’en aller à l’été, malgré un contrat jusqu’en 2023.

Un argument en faveur du PSG ?