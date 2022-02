Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le voile se lève sur l’avenir de Lionel Messi à Paris !

Publié le 6 février 2022 à 15h30 par Th.B.

Bien que la presse ibérique ne cesse d’évoquer un retour de Lionel Messi au FC Barcelone, semblant être malheureux à Paris, l’attaquant du PSG ne serait certainement pas dans l’état d’esprit évoqué en Espagne, bien au contraire.

En l’espace d’un peu plus de six mois à présent, Lionel Messi n’affiche pas des statistiques folles pour ses débuts au PSG. Certes, le septuple Ballon d’or a inscrit 5 buts en autant de rencontres de Ligue des champions disputées. Néanmoins, le numéro 30 du PSG peine à se montrer régulier en Ligue 1 où il n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise en novembre dernier face au FC Nantes (1-1). Pire, son impact dans le jeu du PSG est souvent minimaliste par rapport à ce qu’il était au FC Barcelone. De quoi permettre aux journaux ibériques d’évoquer un problème d’adaptation à la vie parisienne et au PSG dans son ensemble. Il est même occasionnellement question d’un retour au FC Barcelone chez les médias espagnols. Et ce n’est pas Marca , quotidien madrilène, qui dira le contraire. Bien que Messi dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023 au PSG, avec une année supplémentaire en option, il se pourrait que l’Argentin ne fasse même pas partie du groupe parisien la saison prochaine puisqu’un départ ne serait pas à écarter. Néanmoins, Marca a tenu à souligner un point important sur son avenir au PSG et en sélection argentine.

Un départ de Messi ? Il serait heureux à Paris !