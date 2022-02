Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate dans le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 6 février 2022 à 10h45 par Th.B.

Alors que la presse espagnole ne cesse d’évoquer un certain mal-être de Lionel Messi au PSG et à Paris, de quoi spéculer sur un départ du club de la capitale, la vérité serait tout autre.

En raison de l’incapacité financière du FC Barcelone à prolonger le contrat de Lionel Messi lors de la dernière intersaison, celui qui est devenu le septuple Ballon d’or en novembre dernier a signé un contrat de deux saisons avec une troisième en option au PSG. Néanmoins, force est de constater que le changement d’environnement drastique freine les performances de Messi sous le maillot du PSG avec lequel il n’a inscrit qu’un seul but en Ligue 1 depuis le début de la saison. De quoi permettre à la presse espagnole de spéculer sur un départ de Lionel Messi du PSG pour un retour au FC Barcelone. C’est notamment le cas de Marca qui évoque ces dernières heures de l’incertitude planant sur l’avenir du numéro 30 du PSG à Paris la saison prochaine.

Messi ne serait pas malheureux à Paris !