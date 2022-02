Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur l’avenir de Messi !

Publié le 6 février 2022 à 8h45 par T.M.

Arrivé à l’été au PSG, Lionel Messi n’arrive pas vraiment à briller dans la capitale française. Au point de déjà remettre en question son avenir ?

Lionel Messi n’avait pas du tout prévu de quitter le FC Barcelone. D’accord avec Joan Laporta pour prolonger, l’Argentin n’a toutefois pas pu continuer avec le club catalan pour des raisons économiques. En larmes, le septuple Ballon d’Or a alors dû tourner la page Barça et il a fini par rebondir au PSG. Dans le vestiaire parisien, Messi a d’ailleurs retrouvé Neymar, Di Maria ou encore Paredes. Toutefois, ce n’est pas pour autant que cela l’a aidé à briller sur le terrain. Depuis son arrivée à Paris, Lionel Messi rencontre en effet de grandes difficultés à exprimer tout son talent.

C’est déjà fini ?