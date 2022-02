Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi est interpellé en Ligue 1 !

Publié le 6 février 2022 à 4h00 par A.M.

Avant d'affronter le PSG, Jocelyn Gourvennec n'a pas manqué de se prononcer sur la situation de Lionel Messi à Paris.

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi est en difficulté. En Ligue 1, l'Argentin n'a inscrit qu'un seul but, ce qui témoigne de son intégration délicate alors que les grands rendez-vous approchent. Dimanche soir, le PSG sera à Lille pour affronter le LOSC et Jocelyn Gourvennec se prononce sur les débuts de Lionel Messi en France.

Gourvennec défend Messi