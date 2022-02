Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club de Ligue 1 affiche un souhait fort pour Mbappé !

Publié le 7 février 2022 à 3h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé a des chances de quitter le PSG libre. Mais Olivier Létang espère que ce ne sera pas le cas.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le départ de Kylian Mbappé se confirme de plus en plus. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant français a déjà un accord verbal avec Florentino Pérez. Et si rien n'est encore signé, le président du Real Madrid n'imagine pas son équipe sans l'attaquant du PSG la saison prochaine. Un départ qui pourrait satisfaire plusieurs clubs de Ligue 1 martyrisés par Kylian Mbappé. Mais Olivier Létang préfère que l'international français ne bouge pas.

Létang veut que Mbappé reste au PSG