PSG : Mbappé interpelle Pochettino pour Messi !

Publié le 7 février 2022 à 14h15 par A.M.

Après la belle victoire face au LOSC (5-1), Kylian Mbappé s'est réjoui du rendement de Lionel Messi qui a évolué dans l'axe. Et le Français espère que cela se confirmera.

Dimanche soir face au LOSC, Lionel Messi a livré sa meilleure prestation sous la tunique parisienne. Auteur de son deuxième but en Ligue 1, l'Argentin a pleinement contribué à la large victoire du PSG (5-1). Il faut dire que le septuple Champion du monde a évolué dans l'axe pour la première fois depuis longtemps puisque Mauricio Pochettino avait l'habitude de l'aligner dans le couloir droit de l'attaque. Après la rencontre, Kylian Mbappé s'est donc réjoui pour Lionel Messi.

Mbappé préfère Messi dans l'axe