PSG : Kylian Mbappé savoure la revanche contre le LOSC !

Publié le 6 février 2022 à 23h25 par La rédaction

Victorieux du LOSC ce dimanche, le PSG a fait le plein de confiance avant d'affronter le Real Madrid en Ligue des champions. Après le match, Kylian Mbappé n'a pas caché sa satisfaction.