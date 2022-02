Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Messi… L’énorme tacle de Thomas Meunier sur le projet QSI !

Publié le 5 février 2022 à 20h15 par B.C.

L’été dernier, le PSG a mis la main sur une nouvelle star en la personne de Lionel Messi, qui évolue donc désormais aux côtés de Kylian Mbappé ou encore Neymar. Un projet « bling-bling » sur lequel est revenu Thomas Meunier, ancien joueur du club parisien, habitué à ne pas mâcher ses mots.

Depuis l’arrivées des Qataris en 2011, le PSG a changé de dimension. Le club de la capitale souhaite attirer les meilleurs joueurs de la planète et accumule les stars dans son effectif. L’été dernier, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi ont rejoint le groupe de Mauricio Pochettino, dans lequel figuraient déjà plusieurs stars à l’instar de Kylian Mbappé ou Neymar. Dans un entretien accordé à L’Équipe , Thomas Meunier s’est prononcé sur la stratégie « bling-bling » du PSG, comparant l’atmosphère et la mentalité du club parisien à ce qu'il avait trouvé au Borussia Dortmund, son club actuel.

« Neymar c'est Paris, Paris c'est Neymar. Ça résume tout ce qui se passe au PSG »