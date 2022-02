Foot - PSG

PSG - Malaise : Marco Verratti lance un avertissement à ses coéquipiers !

Publié le 8 février 2022 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG peine à séduire dans le jeu cette saison, Marco Verratti reconnaît les manquements de son équipe et invite l’ensemble de ses partenaires à se remettre en question.

Si le PSG domine largement la Ligue 1 avec 13 points d’avance sur son dauphin marseillais et est toujours en course pour tenter de remporter la Ligue des Champions, la formation de Mauricio Pochettino fait néanmoins l’objet de nombreuses critiques cette saison pour son style de jeu. Beaucoup d’observateurs estiment effectivement que le PSG est très loin de son meilleur niveau, avec certaines individualités qui ont du mal à s’exprimer, et Marco Verratti l’a volontiers reconnu dans les colonnes de L’Equipe .

« Je suis triste »