Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès vole au secours de Lionel Messi !

Publié le 8 février 2022 à 1h45 par A.D.

En difficulté depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi peut compter sur le soutien de Pierre Ménès. Alors que La Pulga s'est illustrée face au LOSC ce dimanche soir, Pierre Ménès est monté au créneau pour prendre sa défense.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement au PSG. Toutefois, La Pulga peine à évoluer à son plus haut niveau depuis sa signature dans la capitale française. Alors que le PSG affrontait le LOSC ce dimanche, Lionel Messi est apparu un peu plus en jambe que ces dernières semaines. Ce qui lui a permis d'être décisif lors de la rencontre, avec un but et une passe décisive. Après la large victoire du PSG face au LOSC (1-5), Pierre Ménès a donc tenu à envoyer un gros message à Lionel Messi, ainsi qu'à Marco Verratti.

Pierre Ménès monte au créneau pour Lionel Messi