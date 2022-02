Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès envoie un gros message à Kylian Mbappé !

Publié le 7 février 2022 à 23h45 par A.D.

Ce dimanche soir, le PSG n'a laissé aucune chance au LOSC. Alors que Kylian Mbappé a inscrit un très beau but, Pierre Ménès n'a pas manqué de lui rendre hommage.

Opposé au LOSC ce dimanche soir, le PSG a fait plus que le job. En effet, les hommes de Mauricio Pochettino ont écrasé leurs adversaires lillois ce dimanche soir et l'ont emporté avec quatre réalisations d'avance (1-5). Alors que le PSG a eu de la réussite sur la majorité de ses buts, celui de Kylian Mbappé est un véritable bijou. Sur son blog, Pierre Ménès a donc tenu à mettre en lumière le très beau geste du numéro 7 du PSG.

«Il n’y a que le 5e but sensationnel signé Mbappé qui soit "immaculé"»