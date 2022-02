Foot - PSG

PSG - Malaise : La grande annonce du PSG sur Lionel Messi !

Publié le 8 février 2022 à 9h10 par A.C.

Face au LOSC (5-1), Lionel Messi a montré toute l’entendue de son talent... que l’on a que trop peu vu depuis son arrivée au Paris Saint-Germain.

As-t-on enfin vu le véritable Lionel Messi ? Star mondiale au talent indéniable, le septuple Ballon d’Or rencontre de grosses difficultés à s’adapter à sa nouvelle réalité parisienne. Ses statistiques ne sont pas dignes de lui, puisqu’en dix-neuf rencontres sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l’Argentin n’a marqué que sept buts et délivré sept passes décisives, le plus faible ratio de sa carrière. On l’a pourtant vu beaucoup plus à l’aise ce dimanche, puisqu'il a marqué face au LOSC et fait une offrande à Presnel Kimpembe. Il faut dire que pour Mauricio Pochettino l’a replacé dans l’axe pour une fois, alors qu’il a plutôt l’habitude de le faire partir de la droite de l’attaque depuis qu’il a débarqué au PSG l’été dernier.

« C’est ce qu’on dit depuis le début : quand le physique sera là, on retrouvera le vrai Leo »