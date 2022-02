Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé, Messi... Icardi est clairement interpellé !

Publié le 9 février 2022 à 23h45 par A.M.

Ancien coéquipier de Mauro Icardi, Jonathan Biabiany interpelle l'attaquant du PSG et lui recommande de répond présent au bon moment.

Depuis plusieurs mois désormais, Mauro Icardi semble en perdition au PSG. Malgré des débuts très remarqués, l'attaquant argentin peine à retrouver le niveau qui était le sien lors de ses premières semaines à Paris. Mauro Icardi est même devenu remplaçant au point d'être poussé au départ. Il faut dire qu'entre ses prestations et ses problèmes extra-sportifs, l'ancien Milanais déçoit. Jonathan Biabiany, qui a côtoyé Mauro Icardi à l'Inter Milan, se prononce sur la situation de l'international argentin.

«C’est à lui d’être prêt quand on fait appel à lui»