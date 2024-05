PSG : La demande surprenante d’Hanouna à Al-Khelaïfi

Jean de Teyssière

Samedi dernier, un évènement tragique est survenu à Châteauroux avec l'assassinat d'un jeune homme de 15 ans, prénommé Matisse. Poignardé à mort, Matisse était depuis toujours un fan du PSG et l'un de ses amis a publié un message sur les réseaux sociaux afin qu'un hommage lui soit rendu au Parc des Princes. Message relayé par l'animateur vedette de C8, Cyril Hanouna, qui a interpellé en direct Nasser al-Khelaïfi.

Malgré le match nul 3-3 face au Havre la semaine dernière, le PSG a pu compter sur la défaite de l'AS Monaco sur la pelouse de l'OL (2-3) pour être officiellement sacré champion de France de Ligue 1. Le PSG peut désormais aborder sereinement la Ligue 1 et le président du club parisien, Nasser al-Khelaïfi, a été interpellé par Cyril Hanouna.

«J’aimerais demander quelque chose, s’il nous regarde, à Nasser al-Khelaïfi»

Le week-end dernier, le jeune Matisse a été sauvagement assassiné à Châteauroux. Ce meutre a ému la France, jusqu'à Cyril Hanouna. L'animateur vedette de C8 dans l'émission Touche pas à mon poste s'est autorisé d'adresser un message au président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, en plein direct : « J’aimerais demander quelque chose, s’il nous regarde, à Nasser al-Khelaïfi. »

«Je souhaiterais qu’un hommage lui soit rendu au Parc»