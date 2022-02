Foot - PSG

PSG : Messi, Ramos… La réaction hallucinante du vestiaire avant le Real Madrid !

Publié le 9 février 2022 à 12h30 par Bernard Colas mis à jour le 9 février 2022 à 12h47

Le 15 février, le PSG retrouvera le Real Madrid pour le huitième de finale aller de Ligue des champions. Un choc qui met déjà en danger le club parisien dans cette compétition. Pourtant, le vestiaire de Mauricio Pochettino serait loin d’être effrayé par cette échéance.

Le 13 décembre, le PSG pensait avoir échappé au pire au terme du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions organisé par l’UEFA. En terminant deuxième de son groupe, le club de la capitale pouvait en effet tomber sur du très lourd avec Liverpool, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich, mais c’est finalement Manchester United qui avait été désigné pour le PSG, tout du moins le temps de quelques heures. En raison d’un « problème technique » ayant fait polémique, un nouveau tirage au sort avait dû être effectué et le PSG a écope du Real Madrid. Dans la capitale espagnole, personne n’a fanfaronné à l’idée d’affronter l’équipe de Kylian Mbappe et Lionel Messi, les Merengue ayant conscience de la menace parisienne, mais du côté du Parc des Princes, l’état d’esprit serait bien différent.

« Nous allons les écraser », jubile le vestiaire du PSG

Ce mercredi, le quotidien ABC a révélé les réactions très surprenantes du vestiaire parisien à l’annonce du tirage au sort de Ligue des champions. Selon le média espagnol, un sentiment de joie et même d’euphorie s’est fait ressentir auprès d’une grande majorité de joueurs, ravis d’affronter le Real Madrid. « Nous allons les écraser », s’est dit le groupe de Mauricio Pochettino au moment de se retrouver au Camp des Loges le 15 décembre. « Le plus heureux était Messi. Il faisait la roue du bonheur », avancent même des témoins directs du vestiaire parisien auprès d’ ABC . Le septuple Ballon d’Or, habitué à briller face au Real Madrid sous le maillot du FC Barcelone, estimerait en effet que ce rendez-vous sera le moment idéal pour lui afin de briller avec le PSG, avec l’espoir de remporter une cinquième fois la plus prestigieuse des compétitions européennes. Il y a quelques semaines, la chaîne catalane 8TV annonçait déjà que Lionel Messi était heureux d’affronter le grand rival du Barça, indiquant à son entourage qu’il voulait mettre fin au parcours des hommes de Carlo Ancelotti, conscient que cela réjouirait ses anciens supporters, mais également ceux du PSG. Le vestiaire parisien est convaincu que cette année sera la bonne pour décrocher le Graal, et ce malgré les grosses incertitudes qui entourent le club parisien, critiqué pour ses prestations cette saison. Du côté de la direction, un sentiment d’impatience règnerait, avec l’idée de prendre une revanche sur le Real Madrid après l’épineux dossier Mbappé l’été dernier. De plus, le PSG espère toujours voir Kylian Mbappe prolonger son bail, et imagine qu’une contreperformance de la Casa Blanca pourrait avoir son importance dans le choix final du Bondynois, qui a affirmé dimanche ne pas avoir encore pris de décision pour son avenir. Cependant, tout le monde ne partage pas cet emballement collectif.

Sergio Ramos hallucine devant les réactions de ses coéquipiers