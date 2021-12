Foot - PSG

PSG : L’énorme sortie de Lionel Messi à ses proches sur le Real Madrid après le tirage !

Publié le 14 décembre 2021 à 18h15 par B.C.

Alors que le PSG a hérité du Real Madrid pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Lionel Messi serait ravi de ce tirage au sort, prêt à sortir le grand jeu face au rival du FC Barcelone.

Si l’idée de retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a pendant quelques heures fait saliver les fans de football, c’est finalement le Real Madrid que devra affronter le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’UEFA a en effet décidé de procéder à un second tirage après plusieurs erreurs techniques lors du premier, de quoi donner l’occasion à Lionel Messi de faire son retour en Espagne, du côté du Stade Santiago Bernabéu. Le septuple Ballon d’Or a eu l’occasion de s’illustrer par le passé sur la pelouse du Real Madrid, avec le maillot du FC Barcelone, et cette fois-ci, c’est avec le PSG que l’Argentin compte briller.

Lionel Messi veut faire mal au Real Madrid