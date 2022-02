Foot - PSG

PSG : Hakimi envoie un gros message avant le Real Madrid !

Publié le 12 février 2022 à 15h05 par A.D.

Ce mardi soir, le PSG reçoit le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Avant ce choc au sommet, Achraf Hakimi a annoncé la couleur.