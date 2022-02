Foot - PSG

PSG - Malaise : Le clan Messi monte au créneau !

Publié le 12 février 2022 à 5h00 par T.M.

Très proche de Lionel Messi, Cesc Fabregas s’est prononcé sur les difficultés de l’Argentin depuis son arrivée au PSG.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé fort avec l’arrivée de Lionel Messi. Forcément, on attendait beaucoup de l’Argentin et de son association avec Neymar et Kylian Mbappé. Toutefois, sur le départ, le septuple Ballon d’Or rencontre de grosses difficultés à exprimer tout son talent. Forcément, des critiques apparaissent à propos de Lionel Messi, qui peut toutefois compter sur le soutien de ses proches.

« Les chiffres baissent mais… »