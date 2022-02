Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino répond à la colère des supporters du PSG !

Publié le 12 février 2022 à 8h45 par La rédaction

Ce vendredi, à l'occasion de la victoire du PSG contre Rennes, les supporters parisiens n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement à travers différentes banderoles. Une colère évoquée par Mauricio Pochettino.

Ça en est trop pour les supporters du PSG. Déçus du niveau auquel évolue leur équipe cette saison, ceux-ci n’ont pas manqué de le faire savoir lors de l’opposition face à Rennes comptant pour la 24ème journée de Ligue 1. Vainqueurs 1-0 grâce à un but de Kylian Mbappé dans le temps additionnel sur leur unique tir cadré de la rencontre, les hommes de Mauricio Pochettino ont fait face à des banderoles assez virulentes à l’encontre de différents acteurs du club. « Dirigeants irrespectueux, joueurs sans envie » , « Leonardo : l’heure de dégager » ou encore « Nous chantons avec passion pour des joueurs sans motivation » pouvait-on lire sur ces banderoles déployées par le Collectif Ultra Paris dans la tribune Auteuil. Restée vide au coup d’envoi pour témoigner du mécontentement de l’ensemble des supporters, la tribune Auteuil a également hué copieusement ses joueurs à la fin du match, les accusant de ne pas venir célébrer la victoire avec eux.

« Nous avons besoin d'union »