Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Tout est déjà écrit pour l’avenir de Pascal Dupraz !

Publié le 13 février 2022 à 5h15 par T.M.

Si Pascal Dupraz est l’actuel entraîneur de l’ASSE, il semble déjà assuré que cela n’ira pas au-delà de cette saison.

Engagée dans une énorme mission maintien, l’ASSE a décidé de faire confiance à Pascal Dupraz. Ce dernier est venu remplacer Claude Puel sur le banc des Verts et la question est maintenant de savoir si le défi sera relevé. L’ASSE restera-t-elle en Ligue 1 ? Si tel était le cas, Dupraz pourrait-il alors rester dans le Forez ? Cela ne semble pas prévu dans l’esprit du principal intéressé…

« Après cela je rentre chez moi »