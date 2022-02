Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel, Dupraz… Perrin valide le choix fort de l’ASSE !

Publié le 11 février 2022 à 5h15 par T.M.

Afin de se maintenir, l’ASSE a décidé de faire appel à Pascal Dupraz. Un choix aujourd’hui validé par Loïc Perrin.

Au fil des mois, l’ASSE s’est enfoncée au classement et cela a fini par être fatal à Claude Puel. Faisant les frais des mauvais résultats des Verts, il a été remercié et c’est Pascal Dupraz qui a été nommé sur le banc stéphanois pour tenter de mener à bien la mission maintien. Aux commandes à l’ASSE, l’ancien du TFC tente tant bien que mal d’inverser la tendance. Si cela n’est pas simple, Dupraz a toutefois déjà réussi à convaincre sa direction.

« L’homme qu’il nous fallait »