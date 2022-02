Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin en remet une couche sur l'arrivée de Pascal Dupraz !

Publié le 10 février 2022 à 20h00 par B.L.

Cet hiver, l'ASSE n'a pas chômé en recrutant sept nouveaux joueurs. Coordinateur sportif des Verts depuis le mois de décembre dernier, Loïc Perrin est revenu sur son premier mercato vécu en tant que dirigeant.

Pour se relancer après une première partie de saison catastrophique, l'ASSE a été très active sur le marché des transferts cet hiver. Après avoir bouclé le retour de Bakary Sako dans un premier temps, le club du Forez s'est attaché les services de Paul Bernardoni et de Sada Thioub, tous les deux prêtés par Angers, comme révélé par le10sport.com au début du mois de janvier. Les Verts ont ensuite mis les bouchées doubles en recrutant Eliaquim Mangala, Joris Gnagnon, Enzo Crivelli et Falaye Sacko. Loïc Perrin, le coordinateur sportif de Saint-Étienne, s'est exprimé sur ce mercato loin d'être de tout repos. L'ancien joueur de l'ASSE en a profité pour souligner l'importance de Pascal Dupraz.

« Pascal Dupraz est l'homme qu'il nous fallait »