Mercato - PSG : Nouvelle menace pour Leonardo dans ce dossier à 0€ !

Publié le 10 février 2022 à 22h45 par B.L.

En fin de contrat le 30 juin prochain avec le Milan AC, Franck Kessié susciterait l'intérêt de nombreux clubs l'été prochain dans l'optique d'un transfert libre. Alors que le PSG et le Barça surveilleraient déjà l'Ivoirien, ce dernier serait désormais dans le viseur de la Juventus.

L'été dernier, Leonardo a frappé fort sur le marché des transferts en réalisant d'énormes signatures à moindre coût. En effet, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi se sont engagés en faveur du PSG sans que le club francilien ne débourse la moindre indemnité de transfert. Pour le prochain mercato estival, Leonardo pourrait être tenté de réitérer le coup, puisque Paris surveillerait d'autres joueurs en fin de contrat, notamment Franck Kessié. Et en plus du FC Barcelone, qui compterait également tenter sa chance avec l'Ivoirien, un autre cador européen pourrait donner du fil à retordre au PSG dans ce dossier...

La Juve surveille aussi Kessié