Mercato - PSG : Haaland-Pogba, la grande stratégie avec Mino Raiola…

Publié le 10 février 2022 à 20h15 par La rédaction

L’axe de son prochain recrutement estival tend à valider la stratégie mise en place par le PSG avec la signature de Donnarumma l’été dernier. Explication.

Depuis quelques jours, il se confirme que le PSG vise en priorité le duo Haaland-Pogba en vue de l’été prochain, le premier étant le choix numéro un en cas de départ de Kylian Mbappe, le second constituant la priorité du club au milieu de terrain, comme l'a confirmé le quotidien l’Equipe dans son édition de mercredi. Comme Haaland dispose d’un bon de sortie à 75 millions d’euros et que Paul Pogba est en fin de contrat, les deux joueurs sont 100% maîtres de leur choix.

Le deal Donnarumma prend tout son sens

Tout cela valide aujourd’hui la stratégie mise en place par le PSG depuis l’été dernier autour de Mino Raiola, qui conseille les deux joueurs, et qui est également le représentant de Donnarumma. Le10sport.com avait analysé à l’époque que la signature libre de Donnarumma, qui n’était pas prévue à l’origine comme le montre la prolongation de Navas quelques semaines auparavant, avait probablement pour but, au-delà du fait de recruter un jeune gardien de niveau mondial libre, de consolider le lien avec Mino Raiola en vue de deux gros dossiers à l’horizon 2022, Paul Pogba et Erling Haaland. Cette stratégie prend tout son sens aujourd’hui.