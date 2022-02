Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les planètes s’alignent pour Erling Haaland !

Publié le 10 février 2022 à 21h15 par La rédaction

Les dernières révélations de quotidien sportif espagnol AS permettent au PSG d’entretenir un espoir réel dans l’opération Haaland. Explication.

Dans son édition de mercredi, le quotidien sportif espagnol AS confirme que le Real Madrid pourrait bien abandonner le dossier Erling Haaland pour cet été, faute de disposer de la marge financière suffisante pour assumer à la fois une signature de Kylian Mbappe et celle du buteur norvégien.

Le retrait du Real change tout

Si ces informations se confirment, alors elles permettent au PSG d’entretenir un réel espoir de finaliser le buteur norvégien, tant le Real Madrid apparaissait comme le club le mieux positionné dans son esprit, lui qui est maître de son destin puisqu’il dispose d’une clause libératoire de 75 millions d’euros. Désormais, Paris apparaît très bien placé puisque Barcelone et le Bayern n’auront pas les moyens d’approcher l’offre contractuelle parisienne. Le dernier concurrent pourrait alors être Manchester City, mais c’est alors que la stratégie parisienne visant à nouer une relation de proximité et de confiance avec Mino Raiola, stratégie mise en place avec la signature de Donnarumma l’été dernier, pourrait bien s’avérer payante. Pour le PSG, les planètes pourraient bel et bien être en train de s’aligner dans le dossier Haaland.