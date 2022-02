Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'arrivée de Dupraz est encore validée dans le vestiaire !

Publié le 10 février 2022 à 0h45 par La rédaction

Dans une meilleure dynamique depuis l’arrivée de Pascal Dupraz, l’AS Saint-Etienne a enregistré une 2ème victoire consécutive en Ligue 1. Interrogé sur l’apport de son nouvel entraineur, Romain Hamouma ne voit que du positif.

Entrainé par Claude Puel, l’AS Saint-Etienne a vécu une première partie de saison cauchemardesque, ne remportant que 2 matchs sur les 19 premiers de Ligue 1. Si l’arrivée de Pascal Dupraz au mois de décembre n’a pas réglé tous les problèmes, les résultats sont en nette progression, avec 4 victoires et 4 défaites en 8 matchs toutes compétitions confondues.

« Il est proche de nous »