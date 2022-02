Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme mise au point sur l'été agité de Donnarumma !

Publié le 9 février 2022 à 23h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Alors que l'international italien s'est plaint de l'attitude des Rossoneri avant son départ, Stefano Donati a tenu à mettre les choses au clair et à raconter toutes les coulisses de ce feuilleton.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a profité des situations contractuelles de Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (FC Barcelone) et de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter librement et gratuitement. Au PSG depuis plusieurs mois, l'ex-gardien des Rossoneri s'est livré sur les coulisses de son transfert ce mercredi. « Tout le monde peut me blâmer, mais ils ne regardent pas ce qui s'est passé de l'autre côté. Disons en bref que le dernier appel téléphonique du club était pour me dire qu'ils avaient pris un autre gardien de but. Donc c'est la fin de tout ça » , a-t-il précisé à la Gazzetta dello Sport.

Donnarumma se serait mal comporté avec la direction du Milan AC