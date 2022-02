Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une énorme menace pour ce protégé de Tuchel ?

Publié le 9 février 2022 à 21h45 par A.D.

Dans la dernière année de son contrat avec Chelsea, Antonio Rüdiger serait dans le viseur de plusieurs écuries européennes, dont le PSG et le Bayern. Alors qu'il aurait fait du recrutement du défenseur allemand une priorité, le club munichois estimerait avoir les moyens de répondre à ses attentes financières.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger serait au coeur d'une énorme bataille à travers l'Europe. En effet, le défenseur allemand affolerait le continent, et serait notamment suivi de près par le PSG et le Bayern. Conscientes de la situation contractuelle d'Antonio Rüdiger chez les Blues de Thomas Tuchel, ces écuries seraient emballées par l'idée de boucler un coup XXL à 0€ avec lui le 1er juillet. Et malheureusement pour le PSG, le Bayern aurait les moyens de rafler la mise.

Le Bayern prêt à répondre aux demandes d'Antonio Rüdiger ?