Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un allié de poids pour Lucas Paqueta !

Publié le 9 février 2022 à 22h10 par A.C.

Leonardo aimerait arracher Lucas Paqueta à l’Olympique Lyonnais à la fin de la saison, afin de renforcer le Paris Saint-Germain.

Le mercato hivernal à peine fini, Leonardo a déjà ouvert les gros dossiers de l’été. Si l’on en croit les dernières indiscrétions de L’Équipe , le directeur sportif du Paris Saint-Germain voit les choses en grand et souhaiterait notamment renforcer son milieu de terrain, en plus de pallier le départ plus que probable de Kylian Mbappé. Il aurait ainsi activé des pistes à l’étranger avec notamment Paul Pogba, dont le contrat avec Manchester United se termine en juin, mais également en Ligue 1 ! Leonardo en pincerait en effet pour Lucas Paqueta, qui avait déjà été lié au PSG avant de rejoindre l’OL en septembre 2020. .

L’AC Milan est du côté du PSG