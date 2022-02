Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive de Leonardo pour Paqueta ? La réponse !

Publié le 8 février 2022 à 23h15 par A.D.

Pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Leonardo voudrait miser en priorité sur Lucas Paqueta. Alors que le pensionnaire de l'OL serait prêt à répondre à son appel, le directeur sportif du PSG n'aurait pas encore lancé les négociations, que ce soit avec l'entourage du joueur ou avec Jean-Michel Aulas.

Malgré un effectif très bien garni au milieu de terrain, Leonardo voudrait toujours recruter à ce poste. D'après L'Equipe , le directeur sportif du PSG aurait totalement succombé au charme de Lucas Paqueta. Ainsi, il aimerait recruter le pensionnaire de l'OL en priorité lors du prochain mercato estival. De son côté, Lucas Paqueta aimerait également retrouver Leonardo - qu'il a côtoyé au Milan AC - au PSG. Toutefois, ce dernier n'aurait pas encore lancé les grandes manoeuvres pour boucler leurs retrouvailles.

Leonardo n'a pas encore lancé les hostilités pour Lucas Paqueta