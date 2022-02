Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme volte-face pour cette star d'Ancelotti ? La réponse !

Publié le 8 février 2022 à 22h30 par A.D.

Contre toute attente, Isco a été titularisé par Carlo Ancelotti face à Grenade ce dimanche. Malgré tout, le Real Madrid compterait toujours se débarrasser de son milieu offensif espagnol.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2013, Isco ne devrait plus faire long feu au Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin, l'international espagnol serait plus que jamais parti pour quitter la Maison-Blanche librement et gratuitement à l'été 2022. Devenu indésirable il y a plusieurs mois, Isco aurait même pu quitter le Real Madrid lors des dernières fenêtres de transferts. Toutefois, Carlo Ancelotti et Florentino Pérez n'auraient pas réussi à se débarrasser de lui.

Un départ inévitable pour Isco ?