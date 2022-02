Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : C’est quasiment bouclé pour cette star d’Ancelotti !

Publié le 8 février 2022 à 21h30 par La rédaction

Toujours indispensable au Real Madrid à 36 ans, Luka Modric devrait, dans les prochaines semaines, prolonger son contrat d’une saison avec la Maison Blanche.

Les années passent mais certaines choses ne changent pas. Comme le milieu de terrain du Real Madrid. Malgré la concurrence, les blessures, l’âge et tout le reste, Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric sont toujours indiscutables. A bientôt 37 ans, le Croate est bluffant de régularité. Mais à quelques mois de la fin de son contrat, la question de son avenir devient pressante. Vu son importance, le Real Madrid souhaite absolument le conserver. Et cela semble être en bon chemin.

La prolongation de Modric arrive

D’après les informations de Fabrizio Romano, le Real Madrid considèrerait le nouveau contrat de Modric comme une question de temps. L’accord pourrait tomber dans les prochaines semaines. L’ancien joueur de Tottenham devrait prolonger d’une saison, ce qui rassurera Carlo Ancelotti qui le juge intouchable. Le ballon d’or 2018, proche d’égaler le nombre de matchs de Cristiano Ronaldo en Liga (292), semble bien parti pour finir sa carrière dans le club qu’il a rejoint en 2013.