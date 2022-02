Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mission impossible pour le Qatar avec Kylian Mbappé ?

Publié le 13 février 2022 à 4h45 par T.M.

Au PSG, on aimerait bien évidemment conserver et prolonger Kylian Mbappé. Mais est-ce possible ? Oscar Garcia a des doutes.

Dans les prochaines semaines, le feuilleton Kylian Mbappé va faire plus parler que jamais. En effet, plus la fin de saison va se rapprocher, plus la menace d’un départ du PSG va peser étant donné qu’il est en fin de contrat. La solution pour le club de la capitale serait de le faire prolonger. Si cela semble plus que compliqué, le Qatar veut encore y croire. Toutefois, pour Oscar Garcia, entraîneur de Reims, cela pourrait être peine perdue avec Mbappé.

« Je ne sais pas si c’est possible »