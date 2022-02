Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision fracassante prise par Matthijs de Ligt ?

Publié le 13 février 2022 à 8h30 par A.C.

Annoncé sur le départ par son agent Mino Raiola, Matthijs de Ligt pourrait quitter la Juventus à la fin de la saison, avec le FC Barcelone ou encore Chelsea prêts à l’accueillir.

Est-ce déjà la fin de l’aventure italienne de Matthijs de Ligt ? C’est l’avis de son agent Mino Raiola, qui cet automne puis cet hiver a fait deux sorties remarquées dans la presse transalpine, expliquant clairement que le défenseur de 22 ans aura tout intérêt à quitter la Juventus, alors que son contrat court jusqu’en juin 2024. Ces sorties n’ont pas tardé à alerter les plus grands clubs d’Europe comme le Paris Saint-Germain, Chelsea, mais surtout le FC Barcelone, qui l’avait raté en 2019 lorsqu’il évoluait à l’Ajax Amsterdam. La presse catalane a même annoncé que Joan Laporta aurait passé un pacte avec Raiola, qui lui aurait promis l’arrivée de l’international néerlandais.

De Ligt aimerait rester à la Juventus