Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une brèche s’ouvre dans le dossier De Ligt !

Publié le 12 février 2022 à 1h00 par A.C.

Actuellement à la Juventus, Matthijs de Ligt pourrait bien être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival, avec plusieurs clubs dont le FC Barcelone prêts à sauter sur l’occasion.

Arrivé en 2019, Matthijs de Ligt n’a pas mis beaucoup de temps avant de s’installer comme un titulaire indiscutable à la Juventus. Cela ne devrait toutefois pas durer longtemps, puisque son agent Mino Raiola a ouvert grand la porte à un départ de son protégé à la fin de la saison. Une sortie qui a rapidement alerté les clubs de Premier League, mais également le FC Barcelone, qui avait échoué à l’arracher à l’Ajax Amsterdam. En Catalogne, De Ligt prendrait la succession de Gerard Piqué, mais pourrait également retrouver son ancien coéquipier Frenkie de Jong.

La Juventus de plus en plus tentée par une vente