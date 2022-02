Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta aura sa chance pour De Ligt !

Publié le 11 février 2022 à 0h00 par A.C.

Actuellement à la Juventus, Matthijs de Ligt pourrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival, avec le FC Barcelone ou le PSG prêts à sauter sur l’occasion.

Alors que son prédécesseur l’a raté en 2019, Joan Laporta semble déterminé à rattraper l’échec du FC Barcelone avec Matthijs de Ligt. Il faut dire que le président barcelonais a été alerté par les récentes propos de Mino Raiola, qui a clairement annoncé que son protégé allait quitter la Juventus à la fin de la saison. Il faudrait toutefois entre 75 et 90M€ au minimum pour pouvoir s’attacher les services du défenseur néerlandais, dont le contrat court jusqu’en 2024.

La Juventus a déjà programmé la vente de Matthijs de Ligt