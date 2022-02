Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un problème à prévoir avec cette vente au Barça ?

Publié le 11 février 2022 à 21h30 par P.L.

Disposant de très peu de temps de jeu au FC Barcelone, Neto voudrait quitter le club catalan cet été. Toutefois, Joan Laporta pourrait bien se heurter à un problème d'ordre économique dans le dossier.

Recruté en 2019 pour être la doublure de Marc-André Ter Stegen, Neto pourrait bien faire ses valises cet été. En fin de contrat en juin 2023, le Brésilien dispose d’un temps de jeu très restreint, lui qui n’a joué que trois petits matchs toutes compétitions confondues cette saison. Sa situation au FC Barcelone ne lui conviendrait plus et le portier de 32 ans se chercherait donc une porte de sortie. Le gardien blaugrana était d'ailleurs tout proche d'un départ cet hiver, mais il est finalement resté au Barça après la fermeture du mercato hivernal. Toutefois, Neto n’aurait toujours pas changé d’avis concernant son avenir. Mais Joan Laporta pourrait bien être confronté à un problème de taille concernant une possible vente de l’ancien du FC Valence.

Neto veut partir, mais son salaire peut poser problème