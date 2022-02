Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme sortie du Barça sur le départ de Messi !

Publié le 11 février 2022 à 18h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone a dû se résoudre à se séparer de Lionel Messi l’été dernier, Mateu Alemany est revenu sur le départ de l’Argentin, et les conséquences de celui-ci.

Entre Lionel Messi et le FC Barcelone, l’histoire d’amour semblait éternelle, mais celle-ci a pourtant pris fin l’été dernier. En proie à de gros problèmes financiers, le club culé n’a pu prolonger le bail de l’attaquant argentin, alors que Joan Laporta en avait sa grande priorité lors de son retour à la présidence du Barça. Une situation qui a profité au PSG, réalisant ainsi l’un de ses rêves en mettant la main sur Lionel Messi, qui voulait pourtant poursuivre sa carrière chez les Blaugrana . « Je suis revenu à Barcelone pour préparer la saison (...), j'avais dans l'idée de signer mon contrat et de reprendre l'entrainement dans la foulée. Je pensais que tout était réglé et qu'il ne manquait plus que mon paraphe (sur le contrat). Mais, quand je suis arrivé à Barcelone, on m'a dit que ce n'était plus possible, que je ne pouvais pas rester et que je devais me trouver un autre club, car le Barça n’avait pas les moyens de me prolonger. Ç’a bouleversé mes plans », expliquait Lionel Messi dans un entretien accordé à France Football en octobre dernier. Présent à la conférence LSE Sports Business ce vendredi, Mateu Alemany est revenu sur ce départ qui a grandement affecté la Catalogne en août dernier.

« Il devait partir tôt ou tard »