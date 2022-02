Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion à ne pas rater pour Leonardo ?

Publié le 13 février 2022 à 7h45 par A.C.

Depuis son explosion à Leicester, Riyad Mahrez a souvent été lié au Paris Saint-Germain et l’été prochain pourrait être le bon moment.

Bien avant que Lionel Messi ne débarque, c’est un autre gaucher que le Paris Saint-Germain suivait de près. Il s’agit de Riyad Mahrez, héros du titre de champion d’Angleterre de Leicester en 2016, qui fait désormais les beaux jours de Manchester City. Le protégé de Pep Guardiola semble pour le moment heureux chez les Sky Blues , mais son contrat se termine en juin 2023 et à bientôt 31 ans, il pourrait bien envisager un retour en France, où Leonardo serait toujours prêt à l’accueillir au PSG.

Manchester City a des gros doutes sur Mahrez