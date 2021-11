Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive pour Riyad Mahrez ? La réponse

Publié le 11 novembre 2021 à 21h10 par La rédaction

Ces dernières heures, des médias français annoncent que le PSG pourrait rapidement relancer le dossier Mahrez. Analyse.

Ces dernières heures, certains médias ont affirmé que le PSG pourrait de nouveau prendre position sur le cas de Riyad Mahrez, dont le contrat avec Manchester City prend fin en juin 2023. Que faut-il en penser ?

Il existe une autre option prioritaire

S’il est évident que du fait de sa situation contractuelle à City, lui qui n’aura plus qu’un an l’été prochain, Mahrez va fatalement susciter l’attention du club de la capitale, qui va chercher au moins un renfort XXL l’été prochain pour compenser le départ de Kylian Mbappe, cet intérêt ne se concrétisera que si le joueur ne prolonge pas à City. Or en l’état, il y a fort à parier que l’option prioritaire soit une prolongation de Mahrez chez les Citizens, quand bien même ce dernier est actuellement un peu moins titularisé par Guardiola. Tout cela n’a donc que très peu de chances de se concrétiser.