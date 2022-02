Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de ce joueur sur son départ de l'ASSE !

Publié le 12 février 2022 à 19h00 par D.M.

Arrivé en tant que joker médical à Pau, Stefan Bajic est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à quitter l'ASSE lors du dernier mercato hivernal.

L’arrivée de Paul Bernardoni à l’ASSE ne lui a pas fait du bien. Déjà dans l’ombre d’Etienne Green, Stefan Bajic a reculé dans la hiérarchie des gardiens. En manque de temps de jeu, le portier de 20 ans a décidé de s’exiler pour poursuivre sa progression. Arrivé à Pau en tant que joker médical, Bajic obtient ce qu’il est venu rechercher puisqu’il devrait disputer la rencontre face à Dijon ce samedi. « Stefan est un joueur qui était en fin de contrat à Saint-Etienne. Il a été capable de faire des efforts pour venir à Pau, ça démontre la qualité de son état d'esprit. La qualité du joueur, on la connaît. Ce n'est jamais facile d'arriver en cours de saison et on va lui laisser du temps. Mais s'il peut être très performant dès ce week-end à Dijon, ça sera très bien ! » a confié son entraîneur Didier Tholot dans des propos rapportés par La République des Pyrénées.

« Didier Tholot m'a dit que je venais ici pour jouer, je n'ai pas réfléchi »