Mercato - PSG : Faut-il se séparer de Pochettino dès maintenant ?

Publié le 13 février 2022 à 8h00 par A.C.

Les jours de Mauricio Pochettino semblent être comptés au Paris Saint-Germain, avec les propriétaires qui rêvent de Zinedine Zidane. Mais faut-il se séparer de l’Argentin au plus vite ou plutôt attendre la fin de la saison ? C’est notre sondage du jour !

Au Paris Saint-Germain, tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappé et sa fin de contrat. Pourtant, un autre homme fort du club pourrait tirer sa révérence, avec Mauricio Pochettino. Lui n’est pas en fin de contrat, mais semble bien arrivé au terme de son aventure parisienne. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que les propriétaires du PSG travaillent déjà à l’avenir sans lui, avec Zinedine Zidane. Ce dernier est sans club depuis son départ du Real Madrid la saison dernière et certains observateurs assurent qu’il pourrait d’ores et déjà prendre en main l’équipe...

Un départ de Pochettino semble évident... mais quand ?